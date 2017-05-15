والد الطفل السعودي “الذي صرخ متألمًا أثناء إلقائه قصيدة” يكشف حقيقة ما حدث لابنه

المصدر: الرياض – إرم نيوز

بين والد الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتعرض لوعكة صحية بعد إلقائه قصيدة وطنية في إحدى المناسبات في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، إن ابنه أصيب بالإغماء وألم في الرجل؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري، مؤكدا أنه الآن بصحة جيدة وقد خرج من المستشفى.

وقال والد الطفل ويدعى فرحان العنزي، إن ابنه “طارق” كان يلقي القصيدة، يوم السبت، في معرض “هذا أبي” الذي تنظمه قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك، مضيفا أن دوارا مفاجئا وثقلا في اللسان، وألما في الرجل اليسرى، أصاب ابنه، وأجريت له إسعافات أولية بالموقع، حيث تبين تعرضه لنوبة إغماء، بحسب صحيفة “سبق”.

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وأوضح أن ابنه يدرس في الصف الخامس، وسبق له أن شارك بإلقاء قصائد وطنية في بضع مناسبات، ويطلق عليه لقب شاعر “عاصفة الحزم”.