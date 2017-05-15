رغم حملة التوطين.. الأطباء الأجانب يتفوقون عددًا على زملائهم المواطنين بالسعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

رغم حملة توطين قطاعات العمل التي تقودها السعودية، أظهرت إحصائية جديدة تفوق عدد الأطباء الأجانب على زملائهم المواطنين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأظهرت الإحصائية أن عدد الأطباء العاملين في مستشفيات الوزارة بلغ نحو 42.7 ألف طبيب وطبيبة٬ بينهم 14.3 ألف مواطن٬ بنسبة 33.5%٬ فيما بلغ عدد الأطباء الأجانب 28.4 ألف طبيب وطبيبة بنسبة 66.5%٬ من إجمالي العاملين في وزارة الصحة.

وبلغ عدد العاملين في التمريض نحو 101.2 ألف ممرض وممرضة٬ منهم 58.2 ألف مواطن ومواطنة بنسبة 57.5%٬ فيما يقدر عدد الممرضين الأجانب بنحو 42.9 ألف وافد، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأشارت الإحصائية إلى تفوق نسبة الصيادلة المواطنين عن الأجانب في مستشفيات وزارة الصحة بـ91.5%٬ حيث بلغ عددهم 3227 صيدليًا٬ مقابل 298 صيدليًا أجنبيًا.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت قرارات بوقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان٬ لإتاحة فرص العمل أمام أطباء الأسنان المواطنين في القطاع الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.