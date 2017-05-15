تعرف على عقوبة المتهربين من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من التهرب الضريبي من القيمة المضافة معتبرة ذلك جناية، عقوبتها تصل إلى السجن.

وقال سعود الملحم مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة إن إدارته جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5% وفق المتفق عليه بين دول الخليج.

وأوضح مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن “الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستثني من ضريبة القيمة المضافة”.

وقال خلال ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة بمقر الغرفة التجارية والصناعية في منطقة الرياض، “سيتم إصدار مسودة قانون القيمة المضافة خلال الأسبوعين القادمين، وإن سداد الضريبة من قبل المؤسسات والشركات وغيرها سيكون بشكل شهري وربعي”.

وأضاف أن “كل سلعة مدعومة من قبل الدولة ستكون لها معالجة في النظام فيما يخص التوريد”.

وأشار إلى أن السلع الأساسية التي ستخضع للضريبة بالمعدل الصفري ستحدد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، نافياً وجود أي توجه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5% حتى العام 2020.

وألمح الحربي، إلى أن “الضريبة ستستثني عدد الأنشطة المقدمة كخدمة من الدولة سواء في التعليم أو الصحة وغيرها، أما الخدمات المقدمة في نفس هذه القطاعات ولكن بمقابل مادي كالمدارس والمستوصفات الأهلية، فإنها سوف تخضع للضريبة”.

وأفاد أن استقطاع الضريبة للسلع المستوردة سيكون عن طريق مصلحة الجمارك، فيما سيتم تحصيل الضريبة من السلع محلية الصنع من قبل الهيئة.