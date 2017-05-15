أول تعليق لأمير تبوك بعد واقعة تمزيق الكتب في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أكد أمير تبوك في المملكة العربية السعودية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن واقعة تمزيق الطلاب للكتب الدراسية أمام مدرستهم أمر يجب أن تتم معالجته بأسلوب تربوي، داعياً وزارة التعليم لمعالجة مثل هذه الأمور بحكمة.

وقال خلال لقائه مدير عام التعليم في منطقة تبوك، إنه إذا كانت هناك مخالفات فيما حدث فهناك أنظمة متبعة يمكن تطبيقها في مثل هذه الحالة، لافتا إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها خاصة في الموضوعات التي تمس شريحة مهمة في المجتمع، بحسب موقع “أخبار 24”.

بدوره، علق قائد المدرسة المعفى عبدالله البلوي، إن قرار إعفائه كان صادما ومفاجئا، وأنه كان يأمل أن يتم التحقيق معه قبل إصدار قرار الإعفاء، مشيراً إلى أنه علم بالقرار من مواقع التواصل الاجتماعي.