قبول استقالة اثنين من كبار التنفيذيين في “الخطوط السعودية” وتعيين آخرين

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قبل مدير عام الخطوط الجوية السعودية صالح الجاسر، استقالة اثنين من كبار التنفيذيين في الشركة، فيما قرر تكليف ثلاثة آخرين في مناصب تنفيذية جديدة.

وتضمنت قرارات الجاسر، بحسب ما أفادت صحيفة “المدينة”، اليوم الاثنين، استقالة مارك برين من وظيفة رئيس التحول، وتكليف فهمي قزاز بمهام وظيفته، وأيضًا استقالة سلطان الضويحي من وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وتكليف إبراهيم كشي بمهام وظيفته.

كما نصت القرارات على تكليف ثامر الخويطر، بمهام نائب الرئيس للسلامة وأمن الطيران والجودة بشركة الخطوط السعودية للطيران.