مسؤول سعودي يتقمص دور مراجع.. وهذا ما حصل

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أدت جولة سرية لمدير الشؤون الصحية في الطائف السعودية، صالح بن سعد المؤنس، على عدد من المراكز في المحافظة، إلى إحالة 4 موظفين للتحقيق بينهم اثنان من مديري المراكز الصحية.

وتقمص المؤنس دور مراجع برفقته مريض بحاجة للعلاج والرعاية الطبية، وانتهت جولته بإحالة الموظفين الأربعة للتحقيق.

وكان المؤنس استقل سيارته الخاصة الأسبوع الماضي، مصطحبا سائقه، وطبيبا تقمص دور مريض، وقام بمراجعة مركز “شقصان” الصحي، ومركز “أبو راكة”، ومركز “العلبة”، ومركز “تربة الإشرافي”، ومستشفى “تربة العام”، لتقييم الأداء الوظيفي والتعامل الطبي والتفاعلي مع المريض.

وراجع مدير الشؤون الصحية سجلات الدوام والحضور، وتابع وجود الطواقم الطبية والإدارية بمواقعها، ورصد عدداً من الملاحظات.

ووجه مدير الصحة، بحسب “سبق”، بإحالة 4 موظفين بينهم اثنان من مديري المراكز الصحية للتحقيق والعرض عليه بعد انتهاء التحقيق، كما أمر بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الملاحظات التي تم رصدها.