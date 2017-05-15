هدية غريبة من معلم سعودي لطلابه بمناسبة عقد قرانه تثير جدلًا في المملكة (صورة)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قدم معلم في إحدى مدارس المتوسطة في المملكة العربية السعودية هدية فريدة لطلابه بمناسبة عقد قرانه.

وأدى تصرف المعلم بمنحه جميع طلابه درجة النجاح في اختبار مادة الرياضيات بمناسبة عقد قرانه، إلى تباين ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد المواقع صورة لاختبار مادة الرياضيات بأحد الفصول، وقد ذيلها المعلم، ويدعى مشاري الحربي، بملحوظة كتب فيها “بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد.. جميع الطلاب ناجحون”.

واعتبر البعض أن تصرف المعلم يأتي من رغبته رسم البسمة على وجوه طلابه ورغبته مشاركة الآخرين فرحته، إلا أن البعض الآخر انتقد تصرفه معتبرا أنه يسيء إلى جودة التعليم.