بالفيديو.. نهاية غير متوقعة لطفل سعودي بعد أن ألقى قصيدة وطنية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

جذب مقطع فيديو لطفل يلقي قصيدة وطنية حماسية في إحدى المناسبات، قيل إنه في معرض قاعدة تبوك للقوات الجوية في المملكة العربية السعودية، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الطفل في المقطع وهو يرتدي زيا عسكريا، ويلقي قصيدة بحماسة متناهية وباحتراف عال، قبل أن يصاب بوعكة بعد انتهائه منها، لدرجة أنه صرخ من شدة الألم.

وبين المقطع، محاولة بعض العسكريين الذين كانوا يقفون بجوار الطفل في محاولة تهدئة روعه وتخفيف الألم عنه، فيما بدت عليهم الصدمة من حالته.

وعزا متابعو مواقع التواصل، ما حدث للطفل الذي كان سليما ولم يكن يشكو من شيء، إلى إصابته بـ”العين” والحسد.

فيما دشن ناشطون هاشتاغ #طارق_المصلوخي عبر مواقع التواصل، تداولوا فيه الواقعة ودعوا للطفل بالشفاء.