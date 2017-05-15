تفاصيل مثيرة يكشفها عضو هيئة سعودي حول مساعدته في رصد خاطفة الطفلة “شوق”

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن المحتسب حسن غزواني، عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل دوره في العثور على الطفلة “شوق”، إذ رصد السيدة التي اختطفتها وهي تصطحبها في محطة النقل الجماعي بحي العزيزية في الرياض.

وقال غزواني، بحسب صحيفة “سبق”، إنه لاحظ في مبنى النقل الجماعي وجود سيدة وبرفقتها طفلة تبكي حاولت إسكاتها بلعبة، ثم رآها تدخل في مشادة مع موظف التذاكر، وحينما سأل الموظف عن الأمر أجابه بأنها حاولت قطع تذكرة للطفلة دون أن تثبت هويتها، لافتاً إلى أنه أيقن حينها بأن ثمة شيئاً غامضاً ومريباً في أمرها.

وأضاف أنه حينما رجع إلى منزله فوجئ بصورة الطفلة في رسالة على “واتساب” تتضمن تعريفا بأنها “مخطوفة”، إلى جانب رقم هاتف والدها، وعلى الفور اتصل به وأبلغه، إذ تم إبلاغ الأمن الذي طالبه بالحضور لمحطة النقل الجماعي.

ولفت غزواني أن الجهات الأمنية راجعت كاميرات المراقبة في المحطة وتأكد والدها أنها طفلته، لافتا إلى أنه أبلغ الشرطة بأن الخاطفة حينما خرجت من محطة النقل الجماعي، استقلت سيارة من نوع “جيب لكزس”.

وأعلنت الشرطة السبت الماضي العثور على الطفلة المختطفة “شوق” التي تبلغ من العمر سنتين، بعدما روى والدها (سوري الجنسية) قصة اختطافها من أحد الأسواق بحي النسيم.