عاصر ملوك وأمراء الخليج نصف قرن.. من هو تركي السديري الذي نعاه الملك سلمان؟ (صور)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

سطّر الإعلامي السعودي تركي السديري الذي تُوفي اليوم الأحد، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الصحافة الخليجية، حيث عمل عقودًا طويلة في بلاط صاحبة الجلالة، عاصر خلالها ملوك وأمراء المنطقة.

ومن خلال مطالعة أرشيف الصور الملتقطة له خلال مسيرته الطويلة التي امتدت قرابة نصف قرن، حيث تولَّى رئاسة تحرير جريدة الرياض العام 1394، تتضح مكانة الراحل المؤثرة من خلال لقاءاته المتكررة بملوك وأمراء الخليج العربي.

وظهر السديري في صور عديدة مع الملك عبدالله، الذي كان يرى فيه مستشارًا ورجل رأي، بينما ظهر في صور أخرى مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وصف الراحل اليوم أثناء تأدية العزاء بأنه أحد أصدقائه، مشيرًا إلى العلاقة الوثيقة بينهما، منذ كان الملك أميرًا للرياض، قبل أن يصبح وزيرًا للدفاع ووليًا للعهد.

وقد أطلق الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز على تركي السديري، لقب “ملك الصحافة”، وانتُخب كأول رئيس لاتحاد الصحافة الخليجية منذ العام 2005.

كما ظهر الراحل في صورة موثَّقة في حديث جانبي وثيق مع وليّ العهد الراحل ووزير الدفاع الأسبق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويبدو في لقطة ثانية وهو يتسلَّم جائزة تكريمه من يد وزير الداخلية السابق ووليّ العهد الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، أثناء ندوة لمكافحة المخدرات قبل سبع سنوات.

ولم يقتصر حضور وتواصل السديري على ملوك وأمراء السعودية، بل تجاوزهم إلى الدول المجاورة، حيث ظهر في صورة مع الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم استقباله في مناسبة أخرى من قبل رئيس مجلس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة في مكتبه بالمنامة.

وكان السديري قد توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 73 عامًا.

ونعت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، الراحل قائلة في تغريدة على “تويتر”: “بقلوب مليئة بالإيمان وراضية بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحرالتعازي وأصدق المواساة للوسط الإعلامي لوفاة رئيس تحرير جريدة الرياض الأسبق تركي السديري”.