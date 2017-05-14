وفاة #تركي_السديري “ملك الصحافة” السعودية

المصدر: إرم نيوز

توفى اليوم الأحد، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الرياض السعودية، تركي السديري أحد أبرز الصحفيين في المملكة عن عمر ناهز 73 عاما.

أطلق الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تركي السديري لقب ملك الصحافة، وانتخب كأول رئيس لاتحاد الصحافة الخليجية منذ عام 2005.

تركي بن عبدالله ناصر السديري ولد سنة 1363 هـ بمدينة الغاط التابعة لمنطقة الرياض، وتلقى تعليمه بمدينة الرياض، عمل كرئيس تحرير لصحيفة الرياض لمدة 41 سنة.

ويعتبر الراحل أحد أهم الصحفيين السعوديين والخليجيين، إذ اهتم بالشأن السياسي والاجتماعي، كما تميزت أفكاره بالاعتدال ودعم الرؤى المستنيرة.

ونعت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الراحل قائلة في تغريدة بتويتر: “بقلوب مليئة بالإيمان وراضية بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحرالتعازي وأصدق المواساة للوسط الإعلامي لوفاة رئيس تحرير جريدة الرياض الأسبق # تركي_السديري“.

بقلوب مليئة بالإيمان وراضية بقضائه وقدره، نتقدم بأحرالتعازي وأصدق المواساة للوسط الإعلامي لوفاة رئيس تحرير جريدة الرياض الأسبق #تركي_السديري — الثقافة والإعلام (@moci_ksa) May 14, 2017

ونعت صحيفة الرياض الراحل معلنة أن “الصلاة عليه ستقام بعد صلاة العصر غداً بجامع الملك خالد بأم الحمام في مدينة الرياض”.