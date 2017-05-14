فيديو.. سعودي يروي لحظة مقتل طفله باشتباكات حي “المسورة” في القطيف

المصدر: الرياض - إرم نيوز

روى والد الطفل مؤيد الداغر اللحظات التي سبقت استشهاد ولده (3 أعوام)، في تقرير تلفازي بثته قناة الإخبارية، إثر قيام مسلحين بحي “المسورة” في القطيف السعودية، بإطلاق نار عشوائي على المارة وعابري الطريق، مبينًا أن ابنه جواد توفى بطلقة في رأسه، أثناء التجائه إلى حضن والدته.

وقال والد الطفل إنه بينما كان يسير في حي “المسورة” بعد أن ضل الطريق، تفاجأ بإطلاق كثيف للرصاص على مركبته.

وحاول الداغر، وفق روايته للأحداث، الالتفات لمعرفة مصدر الرصاص، والاستدارة بمركبته للهرب من مطلقي الرصاص، والنجاة بزوجته وأطفاله الذين ظهر عليهم الرعب.

وأوضح أنه التفت ليجد أن رصاصة أصابت رأس ابنه جواد أثناء محاولته الاختباء إلى جوار والدته، ما تسبب بتناثر الدماء على المقعد الخلفي.

وُقتل اثنان وأصيب 10 أشخاص أيضًا بنيران مسلحين متواجدين في الحي، فضلاً عن تضرر المعدات المخصصة لإزالة المنازل العشوائية في الحي.