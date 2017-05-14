لماذا يريد السعوديون إيقاف “شباب البومب”؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

وجه الكثير من السعوديين انتقادات لاذعة للمسلسل الكوميدي السعودي “شباب البومب”، مطالبين بإيقافه، استباقًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وأطلق مغردون سعوديون، وسمًا حمل عنوان “#نطالب_بإيقاف_شباب_البومب” ليدخل الترند السعودي، اليوم الأحد، كأحد أكثر الوسومات تداولًا في “تويتر”، الذي يحظى بشعبية واسعة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الكثير من المغردين بأن المسلسل لم يعد يقدم جديدًا ويتضمن محتوى “تافها” لا يقدم شيئًا أخلاقيًا للنشء؛ وعلقت إحدى المغردات: “#نطالب_بايقاف_شباب_البومب، تكفون وقفوها دمرت عيالنا. ولو تقدرون اعملوا مسح محتوى من اليوتيوب، إحنا نربي وعامر يدمر والكاتب على باله يبني أجيال”.

وقال مدوّن يدعى الحربي: “#نطالب_بايقاف_شباب_البومب، ويا ليت الأجزاء اللي قبل تنحذف لأن أطفالنا أصبحوا نسخه مصغرة عن شخصيات المسلسل”.

وأضاف مغرد يدعى محمد: “#نطالب_بايقاف_شباب_البومب، أساليب وعادات سيئة نراها في الشارع تُدرَّس للأطفال باسم الكوميديا”.

وبعد أن حقق المسلسل الشهير، شعبية واسعة ونجاحًا، خلال أجزائه الأولى، عبر تناوله قضايا الشباب السعودي، بأسلوب كوميدي ساخر، يرى سعوديون أن المسلسل في أجزائه الأخيرة وقع في فخ التكرار، واجترار الحلقات و”السكتشات” السابقة.

وبدأت أعمال تصوير الجزء السادس، المقرر عرضه بعد أيام خلال شهر رمضان، منذ حوالي شهرين، في العاصمة السعودية الرياض، مبرزًا عددًا من الوجوه الجديدة، بعضها من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في تأليف سيناريو حلقات المسلسل عدد من الكتاب المشاهير؛ ومنهم محمد الفهادي، أحمد الزهراني، عبد الله الوليدي، وحاتم الخضير، وهو من إنتاج فيصل العيسى، وإخراج سمير عارف.

ويشارك في بطولة المسلسل فيصل العيسى، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان القطيب، وعبد العزيز الفريحي، وشفيقة يوسف، وسارة اليافعي، وعلي المدفع، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف؛ منهم خالد سامي، ومحسن الشمري، وليلى سلمان.