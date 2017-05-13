بالفيديو.. إعلامية مصرية تتعرض لموقف محرج أثناء الاتصال بمسؤول سعودي

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

تعرضت الإعلامية المصرية لبنى عسل، خلال حلقة مباشرة من برنامج “الحياة اليوم”، الذي يعرض على فضائية الحياة لموقف محرج، أثناء اتصال هاتفي بعضو مجلس الشورى السعودي ولجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية عبد العزيز المتحمي، حيث انقطع الاتصال به لعدم وجود رصيد في الهاتف الذي كانت تستخدمه.

وتفاجأت المذيعة المصرية، بعد أن انقطع الاتصال مع المسؤول السعودي بعبارة: “عفوًا لقد نفذ رصيدكم”، مما وضعها في موقف محرج قبل أن تعاود الاتصال به مرة ثانية، وتقدم اعتذارًا له عن انقطاع الهاتف ليكمل حديثه بشأن القمة الإسلامية الأمريكية المقرر انعقادها في الرياض في وقت لاحق من مايو الجاري.