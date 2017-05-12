السعودية تكشف رسميًا عن إيقاف العلاوة السنوية لموظفيها للعام الحالي

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

قالت وزارة المالية السعودية، إنها لن تمنح موظفي القطاع العام الحكومي علاوة سنوية على رواتبهم للعام الهجري الحالي 1438، لتنهي بذلك الجدل الواسع الذي رافق القضية خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت صحيفة “الرياض” المحلية عن وزير المالية محمد الجدعان، قوله إن “الأمر الملكي نص على إعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة ولم يشمل العلاوات”.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس في الرياض، أن “الذي سيعاد لرواتب موظفي الدولة هو فقط المكافآت والبدلات”.

وأثارت قضية العلاوة السنوية جدلاً واسعًا في المملكة بين آلاف الموظفين الغاضبين من إمكانية أن يتم حرمانهم من علاوتهم السنوية بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهر الماضي، أمرًا ملكيًا قضى بإعادة البدلات والمزايا المالية للموظفين بعد إيقافها لأشهر.

وينص القانون الخاص بالوظائف الحكومية في السعودية على أن ينال كل الموظفين علاوة سنوية بمقدار 9% من راتبهم الأساسي، تضاف إليه في شهر محرم من كل عام هجري.

وصادف شهر محرم الماضي، أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، ما تسبب بحرمانهم من إضافة تلك العلاوة، بسبب صدور أمر ملكي في سبتمبر/أيلول الماضي قضى بوقف صرف المزايا والبدلات والعلاوات للموظفين.

ومنذ صدور الأمر الملكي بإعادة صرف البدلات والمزايا والعلاوات للموظفين، في 22 نيسان/ إبريل الماضي، يطالب الموظفون السعوديون العاملون في القطاع الحكومي العام، بتوضيح من وزارتي المالية والخدمة المدنية حول العلاوة السنوية التي حرموا منها خلال فترة تطبيق إيقاف صرف البدلات.

وكانت وزارة المالية السعودية قد قالت قبل أيام إن “إعادة صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين سيكون في نهاية شهر شعبان الجاري وسيتم حسابها من يوم صدور الأمر الملكي القاضي بإعادة صرفها”، لكن البيان خلا من الإشارة لمصير العلاوة السنوية.