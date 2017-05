بالفيديو.. السفارة الأمريكية تدعو السعوديين إلى إظهار ترحيبهم بالرئيس ترامب

دعت السفارة الأمريكية بالرياض السعوديين والسعوديات للترحيب بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، عبر إرسال صور وفيديوهات ترحيبية إلى حسابات السفارة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعهدت بإعادة نشر هذه المشاركات على حساباتها الرسمية.

وقال موظف دبلوماسي في السفارة يدعى “ديفيد”، في فيديو نشرته السفارة أمس الخميس، موجهاً حديثه للسعوديين: “كما تعرفون الرئيس ترامب سيزور الرياض هذا الشهر، هل ترغبون في الترحيب بالرئيس بطريقتكم الخاصة ويشوف ترحيباتكم”.

وأضاف: “أرسلوا صوراً ترحيبية على الإيميل، أو اعملوا إشارة على حسابنا في “إنستغرام” أو “فيسبوك” أو “تويتر”.. سنقوم بنشر الفيديوهات والصور على جميع مواقع التواصل الرسمية للسفارة”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي من المقرر أن يزور الرياض 23 مايو الجاري، حيث سيعقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويرأس وفد الولايات المتحدة في القمة الخليجية – الأمريكية، والقمة الإسلامية – الأمريكية.

هل ترغب بالترحيب بالرئيس #ترامب؟ ارسلوا لنا صور او فيديو لكم ترحبون فيه بقدوم الرئيس الى #السعودية #زيارة_الرئيس_ترامب pic.twitter.com/iWVmSSkLks

— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) May 11, 2017