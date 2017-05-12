الصحة السعودية توضح شرط إلغاء عقد طبيب الأسنان الأجنبي لصالح المواطن

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قال المدير العام لطب الأسنان في وزارة الصحة الدكتور سعود أورفلي في المملكة العربية السعودية، إن عقد الطبيب الأجنبي سينتهي مع الوزارة بمجرد تقدم طبيب سعودي إلى وظيفته، حتى وإن لم تنته مدة عقده.

ولفت أورفلي- بحسب “الوطن”- إلى عدم وجود توجيه للجهات المختصة بشأن معاملة الكوادر الصحية من الجنسيتين اليمنية والسورية بشكل خاص.

بدوره، نوه رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان سابقاً الدكتور محمد العبيداء إلى أن المملكة ستخرّج نحو 2000 طبيب أسنان سنوياً وذلك من خلال 28 كلية طب أسنان.

يذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق إيقافها استقدام وظائف أطباء الأسنان رسميًا، لإتاحة فرص العمل للسعوديين والسعوديات في هذا المجال.