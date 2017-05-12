قميص رياضي يوقع لصًا في قبضة الأمن السعودي (صورة)

المصدر: جدة – إرم نيوز

ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة القبض على لص تخصص في سرقة منزل أحد المقيمين، حيث تسبب قميص رياضي كان يرتديه بتتبعه، ما ساعد في التوصل إليه والقبض عليه في مسكنه بحي غليل.

وأوضحت مصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، أن أحد المقيمين تقدم إلى الجهات الأمنية ببلاغ يفيد بسرقة 3 آلاف دولار وطقم ذهب وأجهزة حاسوب من منزله بحي النسيم، لافتةً إلى أن كاميرات المراقبة بالمنزل رصدت اللص وهو يرتدي قميصًا رياضيًا وقبعة على رأسه.

وثارت شكوك الجهات الأمنية بصاحب القميص، وكونه الشخص عينه الذي ارتكب السرقة، فقامت بمراقبته ليتضح ارتداءه نفس القميص الرياضي، موضحةً أنه انهار خلال التحقيق معه واعترف بارتكاب جريمته.