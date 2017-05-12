الوليد بن طلال يكشف هذه الحقيقة المثيرة عن برجي جدة ودبي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال أن المرحلة الأولى من مشروع برج جدة التابع لشركة جدة الاقتصادية ستنتهي بنهاية عام 2019، نافيًا ما تم تداوله عن أن برج دبي المزمع إنشاؤه سيكون أطول من برج جدة.

وقال الوليد بن طلال، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن برج جدة سيكون أطول برج في العالم، إذ سيبلغ طوله أكثر من كيلو متر، وسيضم 252 دورًا، وسيزن مليون طن، لافتاً إلى أن البرج سيكفي لتواجد 100 ألف شخص فيه.

وأشار، وفقاً لصحيفة “سبق”، إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 30%، وأنه يهدف إلى استقطاب السيَّاح بما يتواءم مع “رؤية 2030”.