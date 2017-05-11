سعودي يخطف فتاتين وأحداثًا قصّرًا.. فعل بهم الفاحشة وتركهم في الخلاء

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل حدًّا بأحد الجناة في تبوك.

وجاء تنفيذ الحكم على المواطن محمد بن سعيد بن جمعان الزهراني، لإقدامه على خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل الفاحشة بهم بالقوة وتركهم في أماكن بعيدة عن منازلهم، والتسبب في إصابة اثنين منهم، إضافة إلى ممارسته في السابق فاحشتي الزنا واللواط، وتعاطي الحبوب المحظورة.

وأوضحت سلطات الأمن أن الجاني اقترف هذه الجرائم مع أطفال صغار في السن بصورة متكررة في أيام متوالية، ما تسبب في نشوء الخوف في نفوس الأطفال ومن يعولهم، كون ما فعله المدعو فيه تهديد للأمن العام، ولتأصّل الإجرام في نفسه، ولأن ما ثبت بحقه يعد من الحرابة، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل.

وأكدت أن الأمر تم تنفيذه بتأييد محكمتي الاستئناف والعليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل في الزهراني اليوم في مدينة تبوك.