بالفيديو.. فتاة جامعية سعودية تكشف نهايتها المؤلمة بعد رحلة معاناتها في البحث عن عمل

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

ارتفعت أصوات السعوديين في الآونة الأخيرة، بعد تكدس خريجي الجامعات الباحثين عن عمل في بيوتهم، في ظل ضآلة الفرص وركود الاقتصاد، خاصة مع وجود ما يزيد نسبته عن 31% من الأجانب.

وبدأت المملكة العربية السعودية بالفعل خطة طويلة الأمد لتوطين القطاعات في مؤسسات الدولة بما يتناسب مع حاجات السوق وأعداد الخريجين، كما طالب معنيون كثيرون بوضع ضوابط على استقدام الوافدين بما يسمح بخلق توازن في بيئة العمل وتلبية احتياجات المواطنين.

“أم إيلاف” قصة من قصص السعوديين، الذين تخرجوا من الجامعة ولم يجدوا فرصة لهم أو وظيفة تلائم درجتهم التعليمية، وفي برنامج “يا هلا” الذي يبث على روتانا خليجية، روت “أم إيلاف” رحلتها الشاقة وكيف انتهى حالها، بعد تخرجها من الجامعة.

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