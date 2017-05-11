لافتة تحمل تعريفًا غريبًا للرجولة تغضب أولياء الأمور بالسعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثارت لافتة علقت على مدخل إحدى المدارس السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح الكثيرون أسئلة حول دلالة مضمونها.

وكتب في اللافتة المذكورة والتي وضعت عند مدخل مدرسة للفتيات في مدينة الدمام السعودية: “تعرف على رجولة الرجل من عباءة أهله، فمن لا يقدر على ستر أهله أمام الناس لا يقدر عليهم في بيته، حقيقةً لا يستطيع أحد إنكارها في هذا الزمن”؛ ما أثار استياء وغضب الكثير من أولياء الأمور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها تقدم تعريفًا جديدًا لمفهوم “الرجولة” الذي يستند إلى معيار العباءة.

وفي أول رد فعل على الحادثة اضطرت إدارة المدرسة لإزالة اللافتة والاعتذار عن وضعها.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة منقسمين بين فريقين، الأول يرى أن إدارة المدرسة بالغت عبر الخطوة وأرادت إرسال رسائل خفية ليست إيجابية، في حين يرى آخرون مؤيدون للخطوة أن اللافتة حملت رسالة تشيد بالمعلمات والطالبات، ويرون أنها تثقف المجتمع في بعض جوانب الحياة المهمة ضمن الأنشطة المدرسية المختلفة.