بالفيديو.. سرقة سيارة في السعودية على طريقة الأفلام الأمريكية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تمكن شابان في المملكة العربية السعودية من الاحتيال على سائق سيارة خاصة وسرقتها، أثناء توقفه أمام منزل الأسرة التي يعمل لديها وبرفقته ابن كفيله.

ورصدت كاميرا، السيارة متوقفة أمام المنزل، وبداخلها سائق وبرفقته طفل، يبدو ابن كفيله، فيما مرت سيارة أخرى يستقلها شابان وتوقفت بجوارهما، حيث ترجل أحد المشتبهين وتظاهر لسائق السيارة المتوقفة أنه يريد منه مساعدة، وما أن نزل السائق وبرفقته الطفل، حتى بادر الشاب بركوبها ولاذ بالفرار، وفقا لموقع “أخبار 24”.

وأثناء محاولة الشاب الفرار بالسيارة، تشبث السائق ببابها في محاولة لمنعه من الهرب، وبينما كان الطفل يحاول تخليصه هدده الشاب الآخر بدهسه بالسيارة، ومن ثم لاذا بالفرار بالسيارتين، ما أدى لسقوط السائق المتعلق بباب السيارة أرضًا بعد عدة أمتار.

فيما شبه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسلوب الذي استخدمه الشابان لسرقة السيارة بأساليب أفلام هوليوود.

ولم يتسن لموقع إرم نيوز التثبت من زمان ومكان الفيديو.