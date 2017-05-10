بالفيديو.. سعودي يصالح زوجته المعلمة بهذه الطريقة الرومانسية

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

قرر زوج سعودي مصالحة زوجته الغاضبة، التي تعمل معلمة في إحدى مدارس منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية على طريقته الخاصة جدا.

وأظهر الزوج جانبا رومانسيا كبيرا من شخصيته، حين ملأ غرفة المعلمات في المدرسة، بمختلف الهدايا التي قد تثير اهتمام الزوجة.

وتباينت ردود الأفعال بين السعوديين، حيال تصرف الزوج، فمنهم من رأى أنه تصرف ينم عن حب كبير، ومنهم من انتقد إقحام المدرسة في الخصوصيات الزوجية، فيما شككت نساء بوجود رجل بالفعل يقدم على مثل هذا السلوك.

فيما أعلنت إدارة تعليم منطقة الجوف عن فتحها تحقيقا للتثبت من صحة الواقعة، مستنكرة استغلال المنشآت التعليمية للأغراض الشخصية.

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