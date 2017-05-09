“التجارة” السعودية تفرض على شركة سيارات غرامة 300 ألف ريال لهذا السبب

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية حكما قضائيا بمخالفة غش تجاري صدر بحق شركة سيارات تورطت ببيع مركبة متضررة لأحد المواطنين على أنها جديدة.

وبينت الوزارة أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بأبها ضد شركة “التوكيلات العالمية للسيارات”، القاضي بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وتم نشره في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة. بحسب موقع “أخبار 24”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد المواطنين ببلاغ، يوضح فيه أنه اشترى سيارة من الشركة واكتشف عند تسلمها أنها مصدومة، وبمراجعته الشركة عرضت عليه تعويضا بمبلغ 15 ألف ريال لقاء تلك الأضرار إلا أنه رفض وطلب تقريرا عما حصل للسيارة، وبالتحقيق في الأمر أقرت الشركة بوجود أضرار في السيارة لم يتم إخبار العميل عنها.