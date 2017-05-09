لماذا هاجم الفنان السعودي عبدالله السدحان مسؤولي مطار الملك عبدالعزيز؟ (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

هاجم الفنان السعودي عبدالله السدحان المشرفين على مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، متهما إياهم بسوء التنظيم والإهمال.

ونشر السدحان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية “تويتر”، يظهر فيها فوضى كبيرة أمام الصالة الداخلية بالمطار، كبرهان على كلامه.

ورصد الفيديو سوء تنظيم المسافرين ووقوف المركبات أمام صالة السفر الداخلية في المطار، إذ انتظر المسافرون وقوفًا بالعشرات أمام الصالة، فيما توقفت السيارات على جانبي الطريق دون ترتيب أو تنظيم.

وقال السدحان معلقاً على المقطع: “مطار الملك عبدالعزيز.. ياحسوفة هالاسم! أمام الصالة الداخلية فوضى ما بعدها فوضى.. ما قلنا زينوا المطار جعله مازان! نظموا الحركة رتبوا الناس بس!”.