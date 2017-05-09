السعودية تأمل إنهاء توطين العمالة في الجهات الحكومية خلال 3 سنوات

المصدر: الرياض - إرم نيوز

طلبت وزارة الخدمة المدنية السعودية، من الجهات الحكومية كافة، تصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات خلال السنوات الثلاث القادمة، والوصول إلى نسبة سعودة 100%، مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، اليوم الثلاثاء، قوله إن خطة السعودة 2020 للوظائف العامة تعد من أهم ركائز وأسس برنامج التحول الوطني” و”رؤية المملكة 2030″، اللذين يعتمد في تحقيقهما على تكاتف وتعاون الجهات الحكومية، والتزامها بتنفيذ متطلباتهما على أرض الواقع لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل في تحسين ثقافة العمل الحكومي.

وأظهرت إحصائيات سعودية رسمية ارتفاع عدد العاطلين في البلاد بنسبة 48 % خلال السنوات الـ10 الماضية، رغم التدابير والخطط التي اتخذتها المملكة سابقًا للحد من الظاهرة، وأطلق ناشطون وسمًا عبر “تويتر” وعبروا عن عدم ارتياحهم من ارتفاع معدلاتها.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية نهاية العام الماضي، في تقرير إحصائي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 469 ألفًا نهاية عام 2006، في حين ارتفع إلى 8ر693 ألف نهاية الربع الثالث 2016، بزيادة تقارب 225 ألف فرد.