بالفيديو.. طبيب سعودي يضرب مثلاً بالعمل الخيري بتقديمه هذه الخدمات

المصدر: الرياض – إرم نيوز

ضرب طبيب سعودي يعمل بمستشفى الملك خالد العام بمدينة حائل مثلاً بالعمل الإنساني والخيري، لتطوعه بتخصيص 3 ساعات يوميا لخدمة كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمستشفى، ليقدم لهم استشارات طبية أو إعادة صرف أدوية، مقابل علبة ماء للمحتاجين.

وقال أخصائي الطب العام، خالد الطوالة، لصحيفة “عين اليوم”، إنه بدأ عمله التطوعي منذ 3 أشهر، وما دفعه لذلك هو معاناة ومشقة كبار السن وبعض المرضى في الوصول للمستشفى بسبب ظروف مختلفة كالعجز الصحي أو عدم وجود شخص يتولى المريض.

وأضاف أنه يقدم خدماته بشكل تطوعي خارج ساعات العمل، عبر تلقي الطلبات في تطبيق “سناب شات“، موضحًا أنه لا يتقاضى مبالغ مادية عن عمله التطوعي، لكنه يطلب ممن يقوم بخدمتهم بالتصدق بعلبة ماء للمحتاجين إن كانوا قادرين على ذلك، كاشفاً أنه يتلقى نحو 200 طلب يومياً.