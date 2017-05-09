شركة “كريم” للسيارات في السعودية تتخذ هذا القرار وتنفي صلتها بفيديو “الأرجيلة”

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت شركة “كريم” لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية عن منعها قائدي مركباتها من مخاطبة الزبائن دون إذن مسبق، معتبرة تجاوز السائقين لهذا الشرط، أمرًا مخالفًا لسياستها.

وفي ذات الوقت، نفت الشركة صلتها بفيديو تم تداوله مؤخرا لأحد الزبائن وهو يستخدم الأرجيلة.

وقال المدير العام للشركة، حاتم الكاهلي، إن هناك خدمات يقدمها قائدو مركباتها تعود إلى رغبة العميل، إضافة إلى أن اجتهادات السائقين بتقديم حلوى أو السماح للزبائن بتشغيل الموسيقى عبر سلك AUX، لا تسبب لهم إزعاجاً مطلقاً.

وأوضح، بحسب صحيفة “الوطن”، أن من سياسات “كريم” تحدث قائد المركبة مع الزبون دون حاجة مهنية يعتبر ممنوعًا، مضيفا أن الشركة تطلق الرحلات السرية يوميًا، والتي يقوم بها “متسوقون سريون” لتقييم الخدمة.

ونفى الكاهلي أن تكون للشركة صلة بالمقطع الذي يظهر فيه أحد الزبائن يستخدم “أرجيلة” داخل المركبة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بشركة “كريم”، وقد تم التحقق من ذلك.