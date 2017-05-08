السعودية تحتجز الناشطة المثيرة للجدل همسة السنوسي

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

قالت ناشطات سعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة، إن شرطة مدينة جدة أوقفت الباحثة والكاتبة والناشطة البارزة همسة السنوسي دون أن تتضح بالضبط التهم الموجهة ضدها.

وقالت رزان نورالله، وهي ابنة الباحثة والكاتبة السنوسي، إن الشرطة أوقفت والدتها بالفعل دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن سبب الاعتقال.

وتم توقيف السنوسي فيما يبدو صباح يوم السبت الماضي خلال محاولتها السفر من مطار الملك عبدالعزيز في جدة دون أن تتضح وجهتها بالضبط.

وهمسة السنوسي أكاديمية سعودية بارزة ومثيرة للجدل في آن، إذ أنها تتبنى آراء وتفسيرات دينية للشريعة الإسلامية مخالفة في بعض تفاصيلها لما هو متبع في المملكة التي تطبق تفسيرات رجال الدين لديها.

وظهرت السنوسي في لقاء تلفزيوني في مارس/آذار الماضي من دون حجاب، وقالت إنها لن ترتديه مجدداً لقناعتها بذلك، لكنها قالت إنها لا تطلب من الأخريات تقليدها.

وتشارك السنوسي في أغلب الحملات النسائية التي تنظمها السعوديات على الدوام للمطالبة بمنحهن مزيدا من الحقوق في المملكة، كالسماح لهن بقيادة السيارات وإسقاط نظام ولي الأمر الذي يجبرهن على الحصول على موافقة الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الابن عند استخراج جواز السفر أو السفر أو الإقامة في مسكن مستقل أو العمل في بعض القطاعات.

ومن غير الواضح ما إذا كان اعتقال السنوسي مرتبطاً بنشاطها في حملات نساء بلدها، أم بسبب آرائها الخاصة وتفسيراتها للشريعة الإسلامية التي ترددها علنا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي تستضيفها.