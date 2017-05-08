السعودية تبدأ توجيه دعوات لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

بدأت السعودية، أمس الإثنين، توجيه دعوات إلى قادة عرب لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستستضيفها المملكة خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالةً إلى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، تتضمن دعوته “لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية”.

وقام بتسليم الدعوة وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، خلال استقبال السبسي له في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم. كما وجه العاهل السعودي رسالةً إلى الرئيس العراقي، محمد فؤاد معصوم، تضمنت دعوًة مماثلةً.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، خلال استقباله أمس، القائم بأعمال سفارة المملكة لدى العراق، عبد العزيز الشمري.

ولم تذكر الوكالة السعودية مزيدًا من التفاصيل عن القمة المرتقبة، وموعدها على وجه الدقة، وقائمة القادة المدعوين إليها.

ومن المتوقع أن تتواصل الدعوات السعودية، خلال الأيام القادمة، إلى قادة عرب ومسلمين لحضور هذه القمة.

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أن أولى زياراته الخارجية، منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ستكون للسعودية ثم إسرائيل، ومن ثم إلى روما.

وأضاف، أن “هذه الزيارات ستتم قبل اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، يوم 25 مايو/أيار الجاري، ودول مجموعة الـ7 الكبار، في صقلية بإيطاليا، يومي 26 و27 من الشهر الجاري، وستبدأ بتجمع تاريخي في السعودية للقادة من جميع أنحاء العالم الإسلامي”.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي بدقة موعدًا لزيارته المذكورة، فيما أفادت وسائل إعلام سعودية بأن زيارته للمملكة ستبدأ يوم 23 من الشهر الجاري.

وكان الجبير أعلن أن زيارة ترامب للمملكة سيعقد خلالها 3 قمم، وهي: قمة ثنائية مع الملك سلمان، وقمة مع قادة دول الخليج العربي، وقمة مع قادة دول عربية وإسلامية.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى تاريخيًا لرئيس أمريكي إلى دولة عربية أو إسلامية في أول زيارة خارجية له.