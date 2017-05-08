شاهد بالفيديو.. مجهولون يقتحمون مدرسة في السعودية فماذا حدث؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

رصدت إحدى المدارس في تبوك، السعودية، عملية سرقة من قبل مجهولين بعد اقتحامهم مكتب إدارتها ليلًا وقيامهم بسرقة مبلغ مالي وأوراق أسئلة الامتحانات، في حين بدأت الجهات الأمنية تحرياتها بحثًا عن الجناة.

وأظهر الفيديو المتداول، مكتب إدارة المدرسة وقد ظهرت عليه علامات العبث من قبل اللصوص وتكسير الأدراج، كما تناثرت الأوراق والمحتويات الخاصة به في أنحاء الغرفة.

وذكرت مصادر، بحسب “عين اليوم”، أن حارس المدرسة فوجئ، يوم الأحد، بإنارة مكتب إدارة المدرسة، ليكتشف عقب دخوله إلى الغرفة سرقة مبلغ مالي بجانب أوراق أسئلة الامتحانات وبعض الأشياء الأخرى.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم في تبوك علي القرني، أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بالواقعة، والتي بدورها أعدت محضرًا رسميًا للتحقيق فيها ورفع البصمات واتخاذ ما يلزم حيالها.