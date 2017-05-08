بهذه الطريقة كافأ ولي العهد السعودي شهيد عملية السطو المسلح بضباء

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن ولي العهد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، عن ترقيته شهيد عملية السطو المسلح بتبوك الجمعة الماضية، الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي ومعاملته معاملة “الشهداء”.

وقال شقيق الشهيد، بحسب صحيفة “سبق”، إن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي أبلغهم أثناء زيارته لأسرتهم بتعازي ولي العهد وتوجيهه بترقية الشهيد إلى رتبة رئيس رقباء، وأن يعامل معاملة الشهداء، وسلمهم شيكاً كمساعدة عاجلة لأبناء الشهيد.

يذكر أن الحويطي استشهد إثر استهدافه بطلقات نارية من قبل أحد الجناة الذي كان يرتدي زيا نسائيا، خلال تصديه لعملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في محافظة ضباء.