رسميًا.. مطالبة الشؤون الإسلامية السعودية بتحديد 5 دقائق بين الأذان والإقامة في هذه المساجد

المصدر: الرياض – إرم نيوز

طالب مجلس الشورى السعودي رسميًا وزارة الشؤون الإسلامية بدراسة “تحديد فترة 5 دقائق بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية”.

كما طالب بضرورة زيادة الاعتمادات المالية السنوية لمكافآت الأئمة، والخطباء، والمؤذنين وخدم المساجد، ولأعمال الوزارة الدعوية في الداخل والخارج.

وقال المجلس عبر صفحته الرسمية “تويتر”، إنه طالب الوزارة بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي لها بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة، إلى جانب التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة في كادر التدريس، وفق احتياج الوزارة.

وأكد على ضرورة حث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في طباعة القرآن الكريم بطريقة “برايل” للمكفوفين، وفقا لموقع “أخبار 24”.