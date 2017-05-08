سعودي يروي للشرطة تفاصيل جريمة ارتكبها وكيف تخلّص من الجثة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

عثرت الأجهزة الأمنية في الطائف السعودية على جثة مفقودة تعود لمواطن في المنطقة الصحراوية التي تقع قرب مركز ظلم، وذلك بعد أن سلّم مرتكب الجريمة نفسه للشرطة واعترف بتفاصيلها ودلّهم على مكان الجثة.

وبعد تحريات مكثفة من الشرطة للتثبت من اعترافات المتهم وهو مواطن أيضا، عثرت على جثة المجني عليه، بارزة على الأرض على مقربة من طريق الطائف – الرياض السريع، رغم زعم الجاني بأنه قام بدفنها.

وروى الجاني، بحسب صحيفة “سبق”، تفاصيل جريمته، لافتا إلى أنه والقتيل كانا قادمين من محافظة جدة، وفي طريقهما للرياض يوم الجمعة الماضي، وعلى الطريق حدث خلاف بينهما فسدد له طعنات قاتلة، وخرج عن الطريق السريع بالقرب من مركز ظلم وتخلص من الجثة.

وأضاف أنه بعد تخلصه من الجثة عثر في مركبته على شماغ القتيل وعليه بقع دم فتخلص منه بجوار أحد إطارات الشاحنات التالفة جوار الطريق، وهو الشماغ الذي عثرت عليه الجهات الأمنية خلال عملية بحثها، أمس الأحد.