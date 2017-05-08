بالفيديو.. لهذا السبب مزق عامل في محل تجاري “فاتورة” بطريقة مهينة أمام سعودي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

رصد مقطع فيديو لأحد المواطنين في المملكة العربية السعودية، وجود اختلاف في السعر بين ما هو معروض في أحد الأسواق التجارية الكبيرة “بندة”، وبين سعر فاتورة الشراء، لكن أحد العاملين قام بطريقة فجة بانتزاع ورقة العرض وتمزيقها أمام المواطن، في محاولة منه لإخفاء الأمر، بحسب صاحب الفيديو.

وبين الفيديو ورقة سعر عرض موضوعة على أحد أرفف المياه المعدنية بسعر 10.95 ريال، بينما يظهر سعرها في فاتورة الشراء بـ17.50 ريال، وفقا لموقع “أخبار 24”.

وأعلنت أسواق “بندة” عبر صفحتها الرسمية “تويتر” عن اعتذارها على سوء الفهم في الفيديو، قائلة: “نعتذر عن الخطأ غير المقصود الذي حصل فقط في هذا الفرع، حيث تم وضع سعر عرض مياه أروى 500 مل على الـ330 ملا”، مضيفة أن السياسة التي تتبعها تقضي بمنح المنتج للعميل مجاناً في هذه الحالة.

ولم يتسن لموقع إرم نيوز التثبت من صحة الفيديو أو معرفة زمانه ومكانه.