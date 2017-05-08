أسواق منيرة.. “مطوّع” سعودي يكرم زوجته بـ”شيلة” ومتجر باسمها ويدعوها لقص شريط الافتتاح (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

سمى “مطوع” سعودي متجره الجديد باسم زوجته تقديرًا لمعاونتها له في حياته العملية ودورها في رحلة نجاحه.

ودعا الزوج السعودي، وهو من منطقة الجوف، زوجته إلى قص شريط افتتاح المتجر بعد أن أعد “شيلة” (لون غنائي محلي) تتغنى بها.

ونشر المواطن نايف الشراري مقطع فيديو صدّره بخطاب شكر إلى زوجته، معلنًا فيه تسمية المتجر باسمها “منيرة”، كما أوقف لها مبلغًا مقداره 20 ألف ريال يصرف للأوقاف الخيرية مناصفة بين جمعية تحفيظ القرآن ومكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طبرجل.

وأقام حفل افتتاح المتجر الجديد بحضور زوجته وأبنائه، وبعد أن قامت زوجته بقص شريط الافتتاح سلمها شهادة شكر وتقدير و”شيكين” بالمبلغ المخصص للوقف باسمها.