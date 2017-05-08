فيديو مروع.. طفل يسقط من الطابق الثاني في مدرسة سعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

نشر مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، يظهر لحظة سقوط تلميذ في الصف الأول الابتدائي من درج الطابق الثاني لمدرسته، ليلقى حتفه في حادثة وصفت بـ “المأساوية”.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يحاول تسلق “الدرابزين” أثناء خروجه وزملائه من غرفهم الصفية في نهاية اليوم الدراسي، ليقوم أحد زملائه بمنعه، قبل أن يحاول مجدداً ويسقط إلى الأسفل.

ووقعت الحادثة في الـ 23 من نيسان/أبريل الماضي في مدرسة محمد بن علي القشيري لتحفيظ القرآن الكريم، الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية في المدينة المنورة، وانتهت بوفاة الطفل أحمد تويشبيكوف نوركلين، وهو كازاخستاني الجنسية.

وفتحت الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة حينها تحقيقاً في حادثة سقوط الطفل الذي تم إسعافه إلى المستشفى بعد سقوطه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق.

ولم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات إلى الآن، لكن انتشار مقطع الفيديو أعاد الحادثة إلى اهتمامات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة للمسؤولين عن التعليم والأبنية المدرسية من ناحية عدم سلامتها لطلاب المدارس.