البيدوفيليا.. نقاش جريء عن ظاهرة التحرش بالأطفال في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

وجد نقاش جريء عن “البيدوفيليا” في السعودية، وهي مصطلح علمي يعني الشهوة الجنسية للأطفال والتحرش بهم من قبل الكبار، اهتماماً لافتاً من مدونين سعوديين تجمعوا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي للنقاش في قضية حساسة قلما يظهر الحديث عنها للعلن.

ففي موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين المغردين السعوديين النشطين، وجد الوسم “#البيدوفيليا_بالسعوديه” عدداً كبيراً من الراغبين في طرح تجاربهم الحقيقية مع التحرش، في محاولة للفت أنظار المسؤولين إلى قضية تنتشر في مختلف دول العالم، وتسن لها مزيد من القوانين والتشريعات وبرامج التوعية.

وساهمت نخب ثقافية ودينية ومختصون في العلوم الاجتماعية والقانونية في النقاش النادر الذي يأمل غالبية المشاركين فيه أن “يتم التعامل مع البيدوفيليا كظاهرة تستوجب التدخل الرسمي عبر عدة طرق لإيجاد حل لها”.

ويقول كثير من المشاركين في النقاش، إن الخطوة الأولى لمواجهة البيدوفيليا “هي الاعتراف بوجودها في المجتمع السعودي كظاهرة، ومن ثم طرحها لنقاش المختصين قبل البدء بتنفيذ الحلول المقترحة لها”.

وطرح مثل هذه القضية في بلد محافظ كالمملكة أمر بالغ الحساسية، إذ يعتبرها البعض إساءة لبلد يعد قبلة المسلمين في العالم من خلال تعميم تصرفات فردية على مجتمع كامل يخضع لضوابط وقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.

ولاتوجد إحصاءات رسمية لحوادث التحرش في المملكة، وحتى القضايا التي تشهدها محاكم المملكة حول قضايا التحرش الجنسي بالأطفال، يتم التكتم عليها لأسباب اجتماعية، فيما يبقى العدد الأكبر من حوادث التحرش بالأطفال سرياً مع تمسك من تعرضوا للتحرش بعدم الكشف عن هوياتهم في مجتمع قبلي ينظر حتى للضحية كمدان.

وقال الكاتب والإعلامي السعودي، عبدالله العقيل‏ مشاركاً في النقاش “التقليديون يكذبون أي ظاهرة سيئة حتى لو كانت واقعًا نعيشه بحجة: لا تشوهوا سمعتنا! لا يهمهم حل المشكلة بقدر التكتم عنها”.

وفي السعودية عدة جمعيات أهلية ومبادرات لتوعية الأسر السعودية وأطفالها بالتحرش الجنسي وكيفية مواجهته، لكن كثيرًا من القائمين عليها يشتكون من غياب العقوبات الرادعة ضد المتحرشين كما هو الحال في عدة دول أخرى قد تصل فيها الأحكام إلى السجن المؤبد.

وفي جرأة اكتسبها أحدث نقاش عن التحرش بالأطفال في السعودية، طرح بعض المشاركين حلقات تحفيظ القرآن المنتشرة في المملكة والمخيمات التي يشارك فيها الأطفال، كأحد الأماكن التي “قد يتعرض فيها الأطفال للتحرش”.

وبالطبع لم تغب عن النقاش الإحصاءات العالمية عن التحرش، أو الإحصاءات المحلية غير الرسمية التي تقول إن “طفلاً من كل أربعة أطفال يتعرض للتحرش في المملكة، إضافة لنشر مقاطع فيديو ونصائح توعوية للأطفال وذويهم”.

وأجمع غالبية المشاركين في النقاش أن التحرش بالأطفال “ظاهرة في السعودية وإن لم يتم الاعتراف بها رسمياً”، كما طالبوا الجهات المسؤولة في البلاد “بالتحرك لمواجهة الظاهرة من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعتمد على تشريعات وعقوبات صارمة ضد المتحرشين بالتزامن مع حملات توعية للأطفال وأسرهم في المدارس وحتى دور الحضانة وصولاً إلى المنازل ذاتها”.