بالفيديو والصور.. جامعة أمريكية تحتفي بطالب سعودي توفي قبيل حفل تخرجه بأيام

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أصرت جامعة أمريكية على الاحتفاء بتخرج أحد طلابها السعوديين بالرغم من وفاته قبيل إقامة حفل التخرج بأيام قليلة في قصة إنسانية مؤثرة، وجدت اهتماماً واسعاً في الولايات المتحدة والسعودية على حد سواء.

وأقامت جامعة “روبرت مورس” بولاية بنسلفانيا الأمريكية حفل التخرج لطلابها بعد أن وجهت دعوة لوالد الطالب محمد عادل الصبي ليتسلم شهادة تخرج ابنه محمد الذي فارق الحياة قبل إقامة الحفل.

وأظهر مقطع فيديو للحفل، عادل الصبي، يقف على منصة الحفل بينما يشيد منظم الحفل بابنه ومسيرته الدراسية، قبل أن يقوم بتسليمه شهادة التخرج وسط عاصفة من التصفيق الحار للحضور الكبير.

وكان الطالب المبتعث محمد الصبي يدرس تخصص الهندسة الصناعية في الجامعة، قبل أن يوافيه الأجل مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي بشكل مفاجئ.

ووجدت القصة المؤثرة اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين، مع إشادة المدونين بوالد الطالب المتوفى وشجاعته خلال الحفل، بعد أن ظهر متماسكاً وفرحاً بتخرج ابنه رغم وفاته.