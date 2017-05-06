محاولة سعودي تسمية ابنته إيفانكا العنزي تبوء بالفشل

المصدر: دبي – إرم نيوز

عبّر مواطن سعودي، يقطن مدينة عرعر، شمال المملكة، عن “إعجابه الشديد” بابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما حاول تسمية مولودته الجديدة بـ”إيفانكا“.

وأظهرت وثيقة تسجيل مواليد جدد في مستشفى النساء والولادة في مدينة عرعر، تداولها ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، تسجيل المولودة باسم “إيفانكا”.

لكن هذه المحاولة باءت بالفشل وتمت في النهاية تسمية الطفلة بـ “لمى”.

ونقل موقع قناة العربية عن والد “إيفانكا السعودية” قوله إن سبب التسمية هو أنه كان يتحدث مع مجموعة من الأصدقاء عن العلاقات السعودية الأمريكية وتحسنها في عهد الرئيس ترامب، مقارنة بعهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ما دفعه لاختيار اسم “إيفانكا” لمولودته.

وأضاف أنه تعرض لمشاكل وإساءات من ناشطين عبر مواقع التواصل، لكنه قال: “سأسامحهم ولن أقاضيهم”.

وتابع: “عند تسجيل اسم إيفانكا رسمياً، استغرب موظف الاستقبال من الاسم، بعدها توجهت إلى الأحوال المدنية وقمت بتعبئة النموذج وعند تسليمه للموظف، قال لي إن الاسم ممنوع، وتم إرسالي إلى رئيس القسم وأفادني بأن الاسم ممنوع، وتم منعي من تسجيله، وأكد لي رئيس القسم أنه سيتم إرسال الأوراق إلى وكالة وزارة الداخلية في الرياض، مرجحاً منع تثبيت الاسم”.

وقال إنه اضطُر لتغيير الاسم إلى “لمى”، معتبرًا أن اسم “إيفانكا” هو التقدم والتطور.

وختم بالقول: “الله يسامح ويهدي شباب المجتمع ومشايخهم، لأن بعضهم قال لي إنني ليبرالي والآخر كفَّرني والموضوع كله اسم “فقط”.. وأين هم عن أغلب الأسماء التركية التي انتشرت في المجتمع، مثل لميس وغيره من الأسماء..أنا مسلم محافظ على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم”.