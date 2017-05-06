بالفيديو.. ذئب شارد يثير الرعب في مدينة سعودية

المصدر: إرم نيوز

أثار ذئب شارد رعبًا وهلعًا بين أهالي مدينة سعودية شاهدوه يتجول في شوارع أحد أحياء مدينتهم على مدى عدة أيام وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال موقع “صحيفة سبق الإلكترونية” إن الذئب بقي شاردًا في مدينة سكاكا لنحو 5 أيام ما أثار هلعًا ورعبًا بين الأهالي.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يُظهر تجول الذئب في أحد شوارع المدينة.

وبحسب الموقع فقد تدخل شابان من أهالي المدينة واصطادا الذئب، وقيَّداه، وسلَّماه لمالكه.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف، الرائد يزيد بن سعود النومس تعليقًا على الواقعة إن “تربية الحيوانات المفترسة ممنوعة”.