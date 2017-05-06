السعودية.. قضية “حفل منتجع جدة” تعود للواجهة مجددًا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تستعد محكمة سعودية، في الأسابيع القادمة، لحسم دعوى ضد رجل أعمال سعودي، وصاحب “شاليهات” شهيرة، على خلفية تجاوزات وحفل مختلط أقيم داخل منتجع في جدة في عيد الفطر الماضي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا له.

وقالت صحيفة عكاظ المحلية إن هذه التطورات تأتي عقب نقض الأحكام السابقة “والعودة إلى نقطة الصفر”، مبينة أن رجل الأعمال صاحب المنتجع متواجد حاليا خارج المملكة، فيما صدرت بحق نجله أوامر اعتقال لجلبه بواسطة البوليس الدولي “إنتربول”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، قولها إن قرارا سابقاً صدر بإغلاق “الشاليه” لثلاث سنوات، وسجن رجل الأعمال عامين، فضلاً عن سجن خمسة متهمين آخرين بين عام وثلاثة أعوام، وهو الحكم الذي تقرر نقضه في وقت سابق عقب اعتراض الادعاء العام للمطالبة بعقوبات أشد على المتهمين.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن والدة أحد المتهمين قولها إن نجلها لا يزال موقوفا على ذمة القضية، إثر تورطه “جهلا” في الدعوى، مؤكدة أنه “دفع ثمن موقف رجل الأعمال وابنه الهارب”.

وأضافت “أنا أنتظر الفصل في القضية وأعتذر عن التعليق.. ثقتي بلا حدود في أن القضاء سينصف الجميع”.