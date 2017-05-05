ثلاثيني يعتدي بسكين على رجال أمن بالحرم المكي في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أقدم رجل ثلاثيني في المملكة العربية السعودية على إصابة أفراد من القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بسكين، فجر اليوم الجمعة، وذلك خلال محاولتهم التأكد من وضعه بعد الاشتباه فيه.

وقال الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن الحرم الرائد سامح السلمي، إنه من خلال المراقبة التلفزيونية بغرفة العمليات، لاحظ رجال الأمن شخصاً في العقد الثالث من العمر يتجول في سطح الحرم أثناء الصلاة، بحسب موقع “أخبار 24”.

وأضاف أنه عند توجه أفراد من القوة إلى المشتبه للتأكد من وضعه بدأ في مقاومتهم مستخدماً سكيناً صغيرة كانت بحوزته، وألحق ببعضهم إصابات بسيطة، قبل أن تتم السيطرة عليه، مشيراً إلى أنه اتضح أن الشخص في الثلاثين من عمره ويعاني اعتلالات نفسية.