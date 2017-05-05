المشرف على مشروع للأمير السعودي الراحل مشعل يكشف جوانب من حياته

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف المشرف العام على مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز للمصليات المتنقلة والعمل الخيري الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحسينان، أن الأمير الراحل وجَّه قبل ثلاثة أيام من وفاته الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بتجهيز مشروع إفطار الصائمين في الحرم المكي.

ويتضمن المشروع توزيع 7 آلاف وجبة متميزة يومياً بما مجموعه 210 آلاف وجبة طوال الشهر الفضيل وذلك في المسجد الحرام فقط، فضلاً عن الوجبات التي يتم توزيعها في مساجد “كُدّي” و”الرصيفة” وأخرى داخل حدود الحرم المكي ومساجد في الرياض وجدة.

وأشار الحسينان إلى أن الأمير الراحل، كانت له الكثير من الأعمال الخيرية، مثل مشروع المصليات المتنقلة، الذي استفاد منه الكثير من المسلمين في المملكة والكويت وقطر وإندونيسيا وماليزيا ودول إفريقية عدة، فضلاً عن مشاركة المشروع في موسم الحج حيث كان يستفيد منه مئات الآلاف من الحجاج.

وأضاف وفقاً لـ”عكاظ”، أن الراحل كان له مشروع لإتاحة فرصة الحج لمن لم يسبق له ذلك، ودعم دورات تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى دعم برامج تقديم المواد الغذائية للفقراء والمحتاجين والأيتام.

وتابع أن الفقيد بنى العديد من الجوامع والمستشفيات، وكان يدعم أجهزة غسيل الكلى في المستشفيات، وكانت لديه المئات من خطابات الشفاعات للمحتاجين للخدمات الطبية في المستشفيات داخل المملكة وخارجها.

وكان الديوان الملكي أعلن أمس الأول الأربعاء وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز، حيث أُقيمت الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة ووُري جثمانه الثرى بمقبرة العدل، يوم الخميس.