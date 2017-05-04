الجبير يصف زيارة ترامب المقررة للسعودية بـ”التاريخية”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الخميس، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للمملكة ستكون “تاريخية بكل المقاييس”.

وأضاف الجبير، في تصريحات صحفية، أن الزيارة “ستشمل قمة ثنائية وقمة مع مجلس التعاون الخليجي ولقاء مع زعماء عرب ومسلمين”.

وتابع أن الإدارة الأمريكية “اتخذت خطوات داخل الكونغرس لإحراز تقدم في صفقة بيع صواريخ موجهة من إنتاج شركة رايثيون للسعودية”.

وقالت مصادر على دراية بالمحادثات إن من المتوقع أن تشمل الصفقة أسلحة بأكثر من مليار دولار، وفقًا لـ”رويترز”.

وحول الأزمة السورية، قال الجبير إن السعودية “تؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا لكنها تنتظر مزيدًا من التفاصيل من محادثات آستانة”.