طبيب سعودي يتعرّض للطعن داخل المستشفى

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في بيان، اليوم الخميس، اتخاذها الإجراءات القانونية، حيال واقعة الطعن التي تعرض لها طبيب سعودي في مستشفى الملك فهد.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على أحد مرافقي المرضى المنوَّمين في مستشفى الملك فهد، ظهر اليوم، إثر إقدامه على طعن طبيب سعودي بآلة حادة، ما تسبب بحدوث نزيف بيده اليمنى، فيما تم نقل الطبيب على الفور إلى طوارئ المستشفى لإيقاف النزيف ومنها إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة، وفقًا لموقع “أخبار 24”.

فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق مع المعتدي لمعرفة أسباب اعتدائه على الطبيب المعالج.