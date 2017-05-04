بالفيديو.. السعوديون يتهمون جامعة في تبوك بالدعوة إلى “الاختلاط” لهذا السبب

المصدر: خاص – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل تخريج طلاب جامعة فهد بن عبدالعزيز في منطقة تبوك السعودية، يظهر فيه عدد كبير من الرجال وفي صف بجوارهم تقف عشرات النساء.

وأثار الفيديو، جدلا واسعا عبر موقع “تويتر”، والذي رأوا فيه دعوة لـ”الاختلاط”، معبرين عن استيائهم على هاشتاغ #جامعه_فهد_بتبوك_تفرض_الاختلاط، واستنكرت “هبة” الضجة الكبيرة حول الفيديو، نافية فكرة الاختلاط: “إيش هالمبالغة أنا درست بالجامعة 5 سنين ما شفت إختلاط بالشكل المبالغ اللي تتكلموا عنه، بلاش تهويل وتخلف”.

وأيد “وسيط”: “العودة الى الوسطية تحتاج الحزم والعزم دون رحمة لمن يشرعن الغلو والتطرف”.

بدوره، قال “مخلف”: “الاختلاط جائز شرعاً ..و بضوابطه الشرعيه الكامله ..لا نحتاج الى من يفتي على كيفه ومزاجه الصحوي”.

وعلقت “امال العطوي”: “الحفل كان منظم وأولياء الطالبات موجودون مافي اي شي غلط يعني خليهم ينبسطوا بذا اليوم وبلاش تنكيد”.

فريق آخر، اعتبر ما حدث في حفل التخرج، تهديد للهوية السعودية، حيث علق “لاسع”: “حبه حبه وسنة ورى سنة…. وسنرى العجب! اعتقد انه مخطط له.. اللهم احفظنا واحفظ ديننا واعراضنا.”.

وعلق “علي المطيري”: “فضيحه من الفضايح الي متعودين عليها من الجامعات السعوديه بالتفكير الغربي”.

واستهجن “معاذ” بدوره: “الأعداء مشغولين يخططون علينا؟؟؟ واحنا همنا نطبق كلام ترمب؟؟ ونعري المرأه؟ لا استبعد بعد سنه يبنون كنائس!”.