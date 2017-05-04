الصلاة على الأمير مشعل بن عبدالعزيز وتشييع جثمانه من الحرم المكي (فيديو وصور)‎

المصدر: الرياض - إرم نيوز

شيع سعوديون اليوم الخميس، جثمان الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة بالمملكة، إلى مثواه الأخير، بعد أن تمت الصلاة عليه بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكان الديوان الملكي في السعودية أعلن أمس الأربعاء، وفاة الأمير مشعل، فيما نعاه عدد من الأمراء السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى “مقبرة العدل” للمشاركة في تشييع الجنازة.

يذكر أن الأمير مشعل بن عبدالعزيز من مواليد 1345 هجرية وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.

وتولى الأمير الراحل رئاسة هيئة البيعة في عام 2007 بأمر من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.