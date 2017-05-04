تعرف على المنطقة السعودية التي سيبدأ منها تطبيق “سعودة” المولات اعتبارًا من اليوم

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الدكتور علي الغفيص، مساء أمس الأربعاء، إن “سعودة” المولات ستبدأ من منطقة حائل.

ونوه في الجلسة الافتتاحية لملتقى شباب الأعمال بمنطقة حائل، أن العام المقبل سيشهد سعودة جميع المولات في حائل.

وأكد أن فرق التوطين ستبدأ من اليوم في تنفيذ القرار.

وكانت وزارة العمل السعودية كشفت عن تفاصيل مشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة “المولات” في جميع مناطق المملكة في شهر أبريل/ نيسان الفائت، دون أن تحدد المدة الزمنية لتطبيق القرار الذي سيتم بموجبه تسريح عشرات آلاف الوافدين الأجانب من وظائفهم وإحلال موظفين سعوديين مكانهم.

وقالت الوزارة في حينها إن “وزير العمل علي الغفيص سيحدد في وقت لاحق الخطة الزمنية لتطبيق القرار الجديد والمواقع التي سيشملها في المملكة”.

وكان اقتصاديون سعوديون توقعوا أن يبدأ تطبيق القرار مطلع العام الهجري القادم الذي سيصادف تاريخ الـ 21 من أيلول/سبتمبر القادم، من خلال منح مهلة للمراكز التجارية كي تقوم بتسريح موظفيها الأجانب وإحلال السعوديين مكانهم.

ولن يشمل القرار الحكومي كل قطاع البيع بالتجزئة، إذ سيقتصر تطبيقه على المولات التجارية المغلقة، فيما سيبقى مسموحًا للوافدين الأجانب بالعمل في القطاع خارج المولات.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد العاملين الأجانب الذين سيتم تسريحهم، وتعيين سعوديين مكانهم، وسط تضارب في توقعات الاقتصاديين السعوديين بين عشرات ومئات الآلاف.

ويندرج القرار الجديد في إطار خطة حكومية تستهدف سعودة الوظائف في القطاع الخاص وتعني إحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين، بدأت قبل نحو 20 عامًا وكان قرار سعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة العام الماضي آخرها.